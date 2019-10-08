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СНГ 08.10.2019 20:51

Путин обсудил с членами СБ РФ ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке республики - Песков

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны", - сказал представитель Кремля. По его словам, "состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы Конституционного комитета Сирии". "Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что на совещании также обсуждались "текущие вопросы внутрироссийской повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, Глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

РОССИЯ-ПРЕЗИДЕНТ-СОВБЕЗ-СИРИЯ
08.10.2019 19:16:13 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Путин обсудил с членами СБ РФ ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке республики - Песков

*** В связи с началом работы Конституционного комитета САР важно избегать действий, способных создать препятствия мирному урегулированию

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны", - сказал представитель Кремля. По его словам, "состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы Конституционного комитета Сирии". "Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что на совещании также обсуждались "текущие вопросы внутрироссийской повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, Глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны", - сказал представитель Кремля. По его словам, "состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы Конституционного комитета Сирии". "Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что на совещании также обсуждались "текущие вопросы внутрироссийской повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, Глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ, СИРИЯ


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