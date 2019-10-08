Помощь ЕС Украине во много раз больше американской - спецсоветник главы ЕК

С 2015 года Украина получила от Европейского Союза, а также от стран-членов ЕС около 18 млрд евро помощи, что во много раз превосходит размер финансовой помощи, предоставленной Киеву со стороны США в виде гарантий по кредитам в размере $1 млрд, сообщил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок.
"США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд (евро - ИФ) из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд (евро - ИФ), из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд (евро - ИФ). Таким образом Украина получила около 18 млрд евро", - сказал Брок агентству "Интерфакс-Украина".
Так он прокомментировал прозвучавшие в телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обвинения в адрес ЕС и, в частности, Германии и Франции в том, что они недостаточно оказывают помощь Украине.
При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Евросоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами, в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет.
Брок также напомнил, что, помимо упомянутой им суммы, Евросоюз оказывал и другую помощь Украине, которая выражается в действующих между Киевом и Брюсселем соглашениях как то Соглашение об ассоциации и ЗСТ и действующий между сторонами безвизовый режим.
"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - подытожил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.
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