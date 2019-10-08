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СНГ 08.10.2019 20:31

Медведев поздравил азербайджанского коллегу Асадова с назначением, подтвердил готовность к совместной работе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана, сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - говорится в телеграмме российского премьера.

"Хотел бы подтвердить готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях", - отметил Медведев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]