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Карабахский конфликт 08.10.2019 21:03

Баку не пойдет на компромисс в вопросе территориальной целостности - Алиев

Азербайджан не пойдет на компромисс Армении в вопросе территориальной целостности, заявил президент Ильхам Алиев.

«Компромиссов по вопросу территориальной целостности быть не может. Это не предмет переговоров и не будет таковым», - заявил Алиев в ходе встречи с вынужденными переселенцами.

Президент заявил, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

«Наша территориальная целостность признается всем миром, и мы в этом направлении проводим последовательную политику»,- подчеркнул глава государства.

Глава государства отметил, что по карабахскому вопросу у азербайджанской общественности единый подход, и он, как президент республики, со всех трибун доводит до мировой общественности аргументированные факты по конфликту, основанные на исторических фактах и реалиях.

«Премьер-министр Армении (Никола Пашиняна – ИФ) сделал абсурдное заявление перед кучкой людей в Ханкенди. Я мог бы ему ответить на другом мероприятии, где количество учаcтников составило бы 1-2 тыс. человек. Но я это сделал в прямом эфире во время панельного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в России (3 октября в Сочи – ИФ), чтобы все услышали. И это услышал весь мир. (…) Все знают, что Карабах, равнинный и нагорный, признанная международным сообществом древняя азербайджанская земля. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак, и все»,- заявил Алиев.

Президент отметил, что после освобождения оккупированных территорий на них будут построены новые поселки и города.

«Мы это сделаем, как сделали в поселке Шыхарх, расположенном на административной территории Нагорно-Карабахской Автономной области. Построили красивый городок, где проживает более 1 тыс. семей. Новый поселок также построен в Джоджуг Марджанлы, в результате освобождения этой территории в ходе апрельских боестолкновений 2016 года. Сегодня там кипит жизнь, люди занимаются земледелием, проводятся работы по благоустройству, открываются рабочие места»,- подчеркнул Алиев.

Алиев во вторник принял участие на церемонии открытия жилого комплекса «Qobu Park-2» для вынужденных переселенцев. В комплексе 1,3 тыс. 1,2,3 и4-комнатных квартир. Он построен по заказу «Pasha Holding». Подрядчик строительства ЖСК «Kristal Absheron».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТЕРРИТОРИИ, КОМПРОМИСС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]