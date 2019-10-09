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Регион 09.10.2019 12:01

Москва получила заверения Анкары в необходимости сохранения целостности Сирии - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в разговоре с ним его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заверил, что во всех своих действиях Турция будет исходить из необходимости восстановить территориальную целостность Сирии.

"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является, в том числе, и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в столице Казахстана, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Естественно, ситуация подвижна. Она развивается. Мы за ней следим в режиме реального времени. Будем вас информировать", - подчеркнул российский министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]