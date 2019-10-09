Москва получила заверения Анкары в необходимости сохранения целостности Сирии - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в разговоре с ним его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заверил, что во всех своих действиях Турция будет исходить из необходимости восстановить территориальную целостность Сирии.
"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является, в том числе, и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в столице Казахстана, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Естественно, ситуация подвижна. Она развивается. Мы за ней следим в режиме реального времени. Будем вас информировать", - подчеркнул российский министр.
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