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СНГ 09.10.2019 12:30

Россия и Казахстан на форме в Омске обсудят проблемы с грузами на границе - казахстанский министр

Проблема задержек при прохождении грузового транспорта на казахстанско-российских пропускных пунктах на границе будет обсуждаться участниками предстоящего в ноябре в Омске форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Данный вопрос, я думаю, будет ещё дополнительно обсуждаться на предстоящей 7 ноября встреча глав регионов - это форум межрегионального сотрудничества в Омске", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым в Нур-Султане в среду.

Казахстанский министр подтвердил, что такая проблема существует, но она носит сезонный характер.

"В основном, это весной и летом, когда фрукты и овощи идут из всей Центральной Азии в Россию, получается такой наплыв грузопотока. Помимо этого, у пунктов пропусков различная пропускная способность, перевозчики выбирают наиболее быстрые маршруты, и на пике пропускных пунктов получается заторы", - сказал глава казахстанского МИД.

По его словам, на казахстанско-российской границе находится 51 пункт пропуска, 30 из них автомобильные, 20 железнодорожные, один речной.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]