Россия и Казахстан на форме в Омске обсудят проблемы с грузами на границе - казахстанский министр

Проблема задержек при прохождении грузового транспорта на казахстанско-российских пропускных пунктах на границе будет обсуждаться участниками предстоящего в ноябре в Омске форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Данный вопрос, я думаю, будет ещё дополнительно обсуждаться на предстоящей 7 ноября встреча глав регионов - это форум межрегионального сотрудничества в Омске", - сказал Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Лавровым в Нур-Султане в среду.

Казахстанский министр подтвердил, что такая проблема существует, но она носит сезонный характер.

"В основном, это весной и летом, когда фрукты и овощи идут из всей Центральной Азии в Россию, получается такой наплыв грузопотока. Помимо этого, у пунктов пропусков различная пропускная способность, перевозчики выбирают наиболее быстрые маршруты, и на пике пропускных пунктов получается заторы", - сказал глава казахстанского МИД.

По его словам, на казахстанско-российской границе находится 51 пункт пропуска, 30 из них автомобильные, 20 железнодорожные, один речной.