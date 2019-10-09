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Дальнее зарубежье 09.10.2019 12:13

В Калифорнии 800 тыс. потребителей оставят без света ради предотвращения пожаров

В Калифорнии до 800 тыс. потребителей могут на несколько дней остаться без электричества в связи с попытками предотвратить лесные пожары.

Как сообщает агентство Associated Press (АР), о прекращении подачи электроэнергии объявила компания Pacific Gas & Electric. Компанию считают ответственной за возникновение прошлогоднего ноябрьского пожара в штате, жертвами которого стали 85 человек и город Парадайс, напоминает АР.

В 34 округах на севере, в центральной части и прибрежных районах штата ожидается сильный ветер при сухой погоде. Ожидается, что скорость ветра будет от 15 до 22 метров в секунду. Компания отключит подачу электроэнергии, чтобы деревья, падая на провода ЛЭП, не вызывали замыкания и пожары. Отключения могут начаться с полуночи 9 октября (10:00 по Москве) и продолжатся до нескольких дней, в зависимости от погодных условий, предупредила компания. По ее данным, прогноз обещает наиболее ветреную погоду за последние два года, и единственная возможность предотвратить пожары - принять все возможные меры. Обратное подключение потребителей может занять до пяти дней, поскольку процесс будет постепенным и сопровождаться всевозможными проверками линий на предмет возможных обрывов.

Потребителям, которым необходимы медицинские приборы или аппараты для поддержания жизни, рекомендовано обращаться в Pacific Gas & Electric, чтобы обсудить проблему.

На юге Калифорнии энергетическая компания Southern California Edison предупредила об отключении более 100 тыс. потребителей

В школах, в Калифорнийском университете в Беркли и других вузах будут отменены занятия. Департамент транспорта Калифорнии задействует мобильные генераторы для обеспечения работы туннелей, по которым нельзя будет проехать без электричества. Больницы будут работать на резервных системах энергообеспечения. Жители штата начали раскупать батарейки, фонари и бутилированную воду, сообщает АР.

Департамент по охране лесов и борьбе с пожарами Калифорнии объявил, что привлек дополнительный персонал в связи с повышенной угрозой пожаров.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]