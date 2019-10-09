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Дальнее зарубежье 09.10.2019 12:41

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в университете в Афганистане

Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв в университете города Газни в центральном Афганистане, произошедший в минувший вторник.

Террористы заявили, что их целью были мусульмане-шииты, сообщают в среду афганские СМИ.

Накануне в результате взрыва в одной из аудиторий университета Газни были ранены 23 студента. Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило о непричастности к теракту.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГАЗНИ, ТЕРАКТ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]