"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в университете в Афганистане

Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв в университете города Газни в центральном Афганистане, произошедший в минувший вторник.

Террористы заявили, что их целью были мусульмане-шииты, сообщают в среду афганские СМИ.

Накануне в результате взрыва в одной из аудиторий университета Газни были ранены 23 студента. Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило о непричастности к теракту.