В ГРУ существует спецподразделение, цель которого состоит в дестабилизации Европы - The New York Times

К попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же секретное спецподразделение ГРУ РФ, утверждает газета The New York Times.

При этом газета ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.

"Западные официальные лица из органов безопасности теперь пришли к выводу, что эти операции, и потенциально многие другие, это часть скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением из российского разведсообщества, (с оперативниками - ИФ) поднаторевшими в подрывной деятельности, в саботаже и убийствах", - пишет издание.

"Группа, известная как подразделение 29155, действовало, как минимум, десятилетие, однако на Западе только недавно узнали о нем. Сотрудники разведки в четырех западных странах говорят, что не ясно, насколько часто используется это подразделение, и предупреждают, что невозможно узнать, когда и где они нанесут удар", - отмечает The New York Times.

Газета утверждает, что штаб-квартира этого подразделения якобы находится на востоке Москвы в 161-м учебном центре специального назначения. Ряд его сотрудников участвовали в войнах в Афганистане и в Чечне, а также в конфликте на Украине.

"Согласно оценкам западных разведывательных служб, их операции (в Европе - ИФ) столь секретны, что о существовании подразделения, по всей видимости, неизвестно даже другим оперативникам ГРУ", - пишет газета.

При этом, по ее информации, единая картина действий данного спецподразделения стала складываться лишь после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Тем не менее, указывает издание, европейцы "также находятся в замешательстве от очевидной небрежности в операциях подразделения". Так, Сергей Скрипаль и Эмилиан Гебрев выжили, а переворот в Черногории не удался, после чего Черногория присоединилась к НАТО, напоминает The New York Times.

"Сотрудники сферы безопасности говорят: возможно, им еще только предстоит узнать о других, более успешных операциях (подразделения 29155 - ИФ)", - заключает газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.