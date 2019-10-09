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ТЭК 09.10.2019 12:20

Казахстан в будущем может через БТД прокачивать до 4 млн т нефти в год – министр энергетики

Казахстан в настоящее время не располагает большими объемами нефти для транспортировки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), в перспективе объемы прокачки по этому нефтепроводу могут составить 1-4 млн тонн в год, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев журналистам в Баку.

"Казахстан пока не располагает большими объемами нефти для транспортировки по БТД. Увеличение ресурсов нефти мы связываем с тремя месторождениями: Тенгиз, Карачаганаг, Кашаган. В 2022-2023 годах ожидается рост добычи нефти на месторождении Тенгиз на 12-13 млн тонн в год", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос использования других месторождений в Казахстане, с которых нефть могла бы пойти по БТД. Эти объемы могут составить от 1 до 4 млн тонн в год.

"Сейчас рассматриваются вопросы тарифов, и я думаю, что до конца текущего года будут результаты", - добавил Бозумбаев.

Он также подчеркнул, что в условиях низких цен на нефть необходимо искать наиболее эффективные пути по доставке нефти на мировой рынок.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

В 2018 году по трубопроводу БТД было транспортировано 33 млн 827,1 тыс. тонн нефти. При этом, прокачка транзитной нефти по нефтепроводу БТД в прошлом году составила 6 млн 530,2 тыс. тонн.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, БТД, ПРОКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]