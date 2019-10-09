Автоцистерна с токсичной жидкостью опрокинулась на трассе Е19 Брюссель-Монс-Валансьенн, движение перекрыто

Автоцистерна с токсичной и легковоспламеняющейся жидкостью перевернулась в Бельгии в ночь на среду на европейской автомагистрали Е19 Брюссель-Монс-Валансьенн, движение на трассе остановлено в обоих направлениях до ликвидации последствий аварии, сообщает издание La Libre Belgique.
В сообщении говорится, что вредная для дыхания жидкость вытекла из цистерны. Власти провинции Эно призвали население держать закрытыми двери и окна домов.
Из-за аварии объездные пути полностью забиты автомобилями, стоящими в пробках.
"Мы не могли не закрыть автомагистраль в обоих направлениях. Наша первая задача - это ограничить риски. С нашей стороны все сделано, чтобы максимально уменьшить последствия для автомобилистов, но ситуация очень сложная", - заявил губернатор провинции Томми Лёклер.
Он рассчитывает, что во второй половине дня ситуацию удастся привести в норму.
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