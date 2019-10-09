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Дальнее зарубежье 09.10.2019 12:36

Автоцистерна с токсичной жидкостью опрокинулась на трассе Е19 Брюссель-Монс-Валансьенн, движение перекрыто

Автоцистерна с токсичной и легковоспламеняющейся жидкостью перевернулась в Бельгии в ночь на среду на европейской автомагистрали Е19 Брюссель-Монс-Валансьенн, движение на трассе остановлено в обоих направлениях до ликвидации последствий аварии, сообщает издание La Libre Belgique.

В сообщении говорится, что вредная для дыхания жидкость вытекла из цистерны. Власти провинции Эно призвали население держать закрытыми двери и окна домов.

Из-за аварии объездные пути полностью забиты автомобилями, стоящими в пробках.

"Мы не могли не закрыть автомагистраль в обоих направлениях. Наша первая задача - это ограничить риски. С нашей стороны все сделано, чтобы максимально уменьшить последствия для автомобилистов, но ситуация очень сложная", - заявил губернатор провинции Томми Лёклер.

Он рассчитывает, что во второй половине дня ситуацию удастся привести в норму.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ДТП, МАГИСТРАЛЬ, ПЕРЕКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]