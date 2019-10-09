Крупнейший в мире изготовитель систем охлаждения открыл филиал в Азербайджане

Компания "Hamon Thermal Europe (France) S.A.", являющаяся крупнейшей в мире в области проектирования и изготовления систем охлаждения, открыла филиал в Азербайджане.
«Официальным представителем филиала "Hamon Thermal Europe (France) S.A. в Азербайджане (ИНН 1504763051) является гражданин Бельгии Бинард Эрик Эдуард. Филиал прошел регистрацию 16 сентября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.
Hamon Thermal Europe является крупнейшей мировой компанией в области проектирования и изготовления систем охлаждения (градирни, конденсаторы воздушного охлаждения и система охлаждения с промежуточным хладоносителем). Градирни Hamon Thermal Europe, работают на крупнейших АЭС во Франции, а также на ряде многочисленных объектов во всём мире.
А.Азизов
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