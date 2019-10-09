Турция начала переброску военных на северо-восток Сирии - Bloomberg

Турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя турецких властей.
Он отметил, что задача турецких сил - заставить курдских ополченцев отойти от сирийско-турецкой границы.
В то же время он не стал озвучивать другие детали операции.
Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.
Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии потому, что не хочет там воевать. Однако высокопоставленный чиновник администрации президента во время телефонного брифинга сказал, что решение Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.
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