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Дальнее зарубежье 09.10.2019 12:59

Сирийские курды на фоне угрозы со стороны Турции призвали к всеобщей мобилизации

Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) объявила о всеобщей мобилизации в связи с намерением Турции начать в регионе военную операцию, сообщает в среду информационное агентство Associated Press.

"Мы призываем всех наших людей, в независимости от этнической принадлежности, выдвинуться к границе с Турцией, чтобы оказать сопротивление (турецким силам - ИФ) в этот особый исторический момент", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ГРАНИЦА, МОБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]