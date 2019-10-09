Сирийские курды на фоне угрозы со стороны Турции призвали к всеобщей мобилизации

Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) объявила о всеобщей мобилизации в связи с намерением Турции начать в регионе военную операцию, сообщает в среду информационное агентство Associated Press.

"Мы призываем всех наших людей, в независимости от этнической принадлежности, выдвинуться к границе с Турцией, чтобы оказать сопротивление (турецким силам - ИФ) в этот особый исторический момент", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.