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Бизнес и законодательство 09.10.2019 13:12

Минналогов Азербайджана зарегистрировало компанию с уставным капиталом в 318 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ПЮЛ «Бакинский Государственный профессиональный образовательный центр по промышленности и инновациям» (Sənaye ve Innovasiyalar Üzrə Baki Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi) с уставным капиталом в 318 млн манатов.

«Официальным представителем ПЮЛ (ИНН 1006095481) является Рашад Ханларов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

Юрлицо прошло регистрацию в налоговом ведомстве 3 сентября.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦЕНТР, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]