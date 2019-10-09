Минналогов Азербайджана зарегистрировало компанию с уставным капиталом в 318 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ПЮЛ «Бакинский Государственный профессиональный образовательный центр по промышленности и инновациям» (Sənaye ve Innovasiyalar Üzrə Baki Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi) с уставным капиталом в 318 млн манатов.

«Официальным представителем ПЮЛ (ИНН 1006095481) является Рашад Ханларов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

Юрлицо прошло регистрацию в налоговом ведомстве 3 сентября.

А.Азизов