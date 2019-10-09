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Дальнее зарубежье 09.10.2019 17:44

Пекин готов увеличить закупки сельхозтоваров в США на $10 млрд в год - FT

Китай готов пойти на увеличение закупок сельхозтоваров в США еще на $10 млрд в год, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

"Лю Хэ идет на переговоры с реальными предложениями, это не пустой визит, - отмечает один из источников. - Китайцы готовы пойти на деэскалацию конфликта".

По словам источников, как КНР, так и США надеются, что смогут избежать вступления в силу нового раунда взаимных пошлин 15 октября. Стороны хотели бы "перезапустить" переговоры перед возможной встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Чили в середине ноября текущего года.

Несмотря на санкции, введенные Штатами в отношении КНР на этой неделе, Лю Хэ готов представить Вашингтону предложение об увеличении закупки Китаем сельхозтоваров в США до $30 млрд в год с нынешних $20 млрд.

Китай также готов предложить ряд других изменений, не имеющих отношения к пошлинам, которые расстраивали Минсельхоз США и американских фермеров, пишет FT.

"Пекин, в принципе, согласился на все требования Минсельхоза США, касающиеся закупок свинины, говядины и баранины, - отметил один из источников. - Предполагается внесение порядка 60 изменений в сам процесс импорта".

Китай надеется, что его уступки в сельскохозяйственной сфере вместе с ранее объявленными мерами, делающими сферу финансовых услуг более открытой для иностранных инвесторов, станут основой для заключения промежуточного соглашения с США.

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Тэги: КИТАЙ, США, АПК, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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