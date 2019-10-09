Пекин готов увеличить закупки сельхозтоваров в США на $10 млрд в год - FT

Китай готов пойти на увеличение закупок сельхозтоваров в США еще на $10 млрд в год, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники.
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.
"Лю Хэ идет на переговоры с реальными предложениями, это не пустой визит, - отмечает один из источников. - Китайцы готовы пойти на деэскалацию конфликта".
По словам источников, как КНР, так и США надеются, что смогут избежать вступления в силу нового раунда взаимных пошлин 15 октября. Стороны хотели бы "перезапустить" переговоры перед возможной встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Чили в середине ноября текущего года.
Несмотря на санкции, введенные Штатами в отношении КНР на этой неделе, Лю Хэ готов представить Вашингтону предложение об увеличении закупки Китаем сельхозтоваров в США до $30 млрд в год с нынешних $20 млрд.
Китай также готов предложить ряд других изменений, не имеющих отношения к пошлинам, которые расстраивали Минсельхоз США и американских фермеров, пишет FT.
"Пекин, в принципе, согласился на все требования Минсельхоза США, касающиеся закупок свинины, говядины и баранины, - отметил один из источников. - Предполагается внесение порядка 60 изменений в сам процесс импорта".
Китай надеется, что его уступки в сельскохозяйственной сфере вместе с ранее объявленными мерами, делающими сферу финансовых услуг более открытой для иностранных инвесторов, станут основой для заключения промежуточного соглашения с США.
МИД Азербайджана исключил немецкую журналистку из «черного списка» по Карабаху
Между Баку и Тбилиси нет неразрешимых вопросов – премьер Грузии
Энергетический сектор Персидского залива вновь оказался в уязвимом положении
Узбекский металлургический комбинат нацелился на рынок Азербайджана
В Азербайджане создадут лаборатория для проверки нефтехимической продукции
В Азербайджане повышена заработная плата главных тренеров олимпийских сборных
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США, Великобритании и Японии
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Перенесите неиспользованные бонусы на следующий месяц с пакетами “Full” от “Nar”!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго