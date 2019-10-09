Италия размещает долларовые бонды впервые с 2010г, получила заявки на $10 млрд - СМИ

Италия, размещающая долларовые облигации впервые с 2010 года, получила заявки от инвесторов общим объемом более $10 млрд.

Италия размещает пяти-, десяти- и тридцатилетние бонды и рассчитывает привлечь в общей сложности порядка $3 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника агентства, примерно половина спроса инвесторов пришлась на пятилетние бумаги.

Италия размещает десятилетние долларовые бонды под доходность примерно на 160 базисных пунктов (б.п.) выше среднерыночных свопов, то есть около 3%, что почти вдвое выше процентной ставки аналогичных US Treasuries, отмечает главный аналитик Danske Bank AS Йенс Петер Соренсен.

"Я не думаю, что у Италии будут проблемы с размещением бондов. Инвесторы отчаянно ищут доходные активы", - говорит Соренсен.

Доходность десятилетних облигаций Италии в евро в среду выросла на 2 б.п., до 0,86%. Доходность бумаг упала на 187 б.п. в этом году, опустившись в сентябре до рекордного минимума, благодаря улучшению политической обстановки в Италии. В сентябре в Италии была сформирована новая правящая коалиция, благодаря чему премьер-министр страны Джузеппе Конте сохранил свой пост.

Согласно индексам Bloomberg Barclays, доходность вложения в облигации Италии в этом году составляет 13% - это наилучшая динамика среди бондов стран еврозоны.