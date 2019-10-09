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Alibaba приостановит продажу в США электронных сигарет и компонентов

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. приостановит продажу электронных сигарет и компонентов для них в США на фоне вспышки в стране связанных с вейпингом легочных заболеваний, в ряде случаев со смертельным исходом.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании, этот шаг направлен на то, чтобы устранить обеспокоенность американских властей по поводу курения электронных сигарет несовершеннолетними и потенциальных угроз, которые представляет для здоровья населения использование этой продукции.

Начиная с 10 октября на платформе электронной торговли Alibaba для пользователей из США не будет отображаться ряд продуктов, связанных с электронными сигаретами, говорится в сообщении. Заказы, которые уже находятся в пути, буду доставлены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ALIBABA, СИГАРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]