Представители Европы призывают Белоруссию к отмене смертной казни

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвали Белоруссию отменить смертную казнь.
В совместном заявлении по случаю отмечаемого 10 октября Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни Могерини Пейчинович-Бурич отметили, что "142 страны, представляющие 74% государств-членов ООН, уже прекратили применение смертной казни, либо исключив ее из своего уголовного кодекса, либо не применяя казнь в течение длительного времени".
"Тенденция к отмене смертной казни продолжается, число смертных приговоров и казней также падает. В 2018 году казни были проведены в 20 странах, это 10% от всего числа стран мира, что составляет исторический минимум", - говорится в документе.
"Государства-члены Совета Европы, которые еще не присоединились к Протоколам № 6 и 13 (касающимся отмены смертной казни - ИФ) к Европейской конвенции о правах человека, должны сделать это безотлагательно", - подчеркнули авторы заявления.
"Совет Европы и ЕС вновь призывают Белоруссию отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством. Они также приглашают те страны-наблюдатели в Совете Европы, которые еще не отменили смертную казнь, принять участие в диалоге о препятствиях на пути к ее отмене", - указывается в документе.
В России смертная казнь применялась последний раз в 1996 году, сейчас эта мера наказания запрещена.
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