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СНГ 09.10.2019 17:26

Представители Европы призывают Белоруссию к отмене смертной казни

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвали Белоруссию отменить смертную казнь.

В совместном заявлении по случаю отмечаемого 10 октября Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни Могерини Пейчинович-Бурич отметили, что "142 страны, представляющие 74% государств-членов ООН, уже прекратили применение смертной казни, либо исключив ее из своего уголовного кодекса, либо не применяя казнь в течение длительного времени".

"Тенденция к отмене смертной казни продолжается, число смертных приговоров и казней также падает. В 2018 году казни были проведены в 20 странах, это 10% от всего числа стран мира, что составляет исторический минимум", - говорится в документе.

"Государства-члены Совета Европы, которые еще не присоединились к Протоколам № 6 и 13 (касающимся отмены смертной казни - ИФ) к Европейской конвенции о правах человека, должны сделать это безотлагательно", - подчеркнули авторы заявления.

"Совет Европы и ЕС вновь призывают Белоруссию отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством. Они также приглашают те страны-наблюдатели в Совете Европы, которые еще не отменили смертную казнь, принять участие в диалоге о препятствиях на пути к ее отмене", - указывается в документе.

В России смертная казнь применялась последний раз в 1996 году, сейчас эта мера наказания запрещена.

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Тэги: ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ, КАЗНИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]