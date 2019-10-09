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Регион 09.10.2019 18:05

Саммит ЕС 17-18 октября обсудит действия Турции на северо-востоке Сирии

Европейский совет 17-18 октября заслушает вопрос об обстановке на северо-востоке Сирии в связи с действиями Турции, заявил член Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

"Согласно сообщению Bloomberg, турецкие войска перешли границу (с Сирией - ИФ) два часа назад. Можно опасаться эскалации. Я уверен, что моя коллега (высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика) Могерини очень скоро представит позицию ЕС, как и позицию государств-членов", - сказал еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот вопрос, несомненно, будет затронут на Европейском совете на следующей неделе", - отметил Эттингер.

Он также сказал, что события на северо-востоке Сирии обсуждались в среду на заседании Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что вопрос о Сирии включен в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]