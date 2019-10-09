МИД Азербайджана исключил немецкую журналистку из «черного списка» по Карабаху

МИД Азербайджана исключил немецкую журналистку Сильвию Стебер из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Стебер обратилась в МИД с просьбой исключить ее имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение немецкой журналистки было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в своем письме журналистка выразила уважение к территориальной целостности и суверенитету, признанному на международном уровне и законам Азербайджана.

«Она отметила, что своим визитом никоим образом не преследовала цель поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Также она отметила, что не была проинформирована о возможных последствиях визита на оккупированные территории Азербайджана, подчеркнув, что в будущем не совершит подобную незаконную поездку»,- отмечает МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде