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Регион 09.10.2019 19:28

Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб урегулированию сирийского кризиса

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре сирийскую проблематику в свете планов Анкары по проведению военной операции на северо-востоке Сирии.

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре в ходе встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса. В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии - Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - отмечается в нем.

В пресс-службе отметили, что в разговоре, который состоялся по инициативе турецкой стороны, обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Ранее о разговоре президентов сообщил сайт турецкого издания "Сабах". "Эрдоган заявил Путину, что планируемая операция внесет вклад в мир и стабильность в Сирии и проложит путь к политическому процессу в этой стране", - сообщило издание.

Лидер Турции подчеркнул, что приоритетом для Анкары является защита народа Сирии. Эрдоган также сказал, что "ценит конструктивную позицию России по этому вопросу", пишет "Сабах".

Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что армия продолжает подготовку к операции.

Анкара стремится очистить от экстремистов и курдских боевиков северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план создания там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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