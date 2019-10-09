Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу".
"Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион", - цитирует агентство заявление Эрдогана.
В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.
Ранее МИД Сирии заявил, что в Дамаске осуждают "враждебные намерения" и наращивание Турцией военного присутствия на границе с Сирией, назвав это "вопиющим нарушением международного закона". Также ведомство назвало готовившуюся на момент выпуска заявления операцию "грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая подтверждает важность уважения сирийского суверенитета и территориальной неприкосновенности".
В заявлении также подчеркивается, что Дамаск "полон решимости и готов противостоять турецкому вторжению, используя все для этого законные средства".
В Минобороны Турции во вторник сообщили, что все приготовления к возможной военной операции завершены. Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.
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