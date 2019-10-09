Минсельхоз закупает силосное оборудование на 605 тыс. манатов

Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направит на закупку силосного оборудования около 605 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Фонд подписал с азербайджанским представительством компании «Sigma Energy Marine Fze» контракт на закупку и установку силосного оборудования.

Сумма контракта - 604,159 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков