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АПК 09.10.2019 17:29

Минсельхоз закупает силосное оборудование на 605 тыс. манатов

Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направит на закупку силосного оборудования около 605 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Фонд подписал с азербайджанским представительством компании «Sigma Energy Marine Fze» контракт на закупку и установку силосного оборудования.

Сумма контракта - 604,159 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]