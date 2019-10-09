Эрдоган проинформировал Путина о начале операции в Сирии - Песков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося ранее в среду телефонного разговора с Владимиром Путиным проинформировал российского коллегу о том, что начинает операцию на северо-востоке Сирии, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"Об этом речь шла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, уведомил ли Эрдоган российского коллегу о начале операции.
Как сообщило агентство "Анадолу", Эрдоган в среду днем объявил о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии, заявив, что ее цель - "устранить террористический коридор на южной границе (Турции), принести мир и спокойствие в регион".
Этому объявлению предшествовал телефонный разговор президентов Турции и России. Как сообщила пресс-служба президента РФ, "в свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии, Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"С обеих сторон была отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - сообщала пресс-служба Кремля.
МИД Азербайджана исключил немецкую журналистку из «черного списка» по Карабаху
Между Баку и Тбилиси нет неразрешимых вопросов – премьер Грузии
Uniper планирует покрывать разрыв между спросом и предложением на газ в Европе за счет покупок СПГ - CEO
Uniper не ожидает изменения стоимости "Северного потока 2"
Физический пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на январь 2020 года
В Азербайджане повышена заработная плата главных тренеров олимпийских сборных
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США, Великобритании и Японии
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Перенесите неиспользованные бонусы на следующий месяц с пакетами “Full” от “Nar”!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго