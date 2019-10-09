Эрдоган проинформировал Путина о начале операции в Сирии - Песков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося ранее в среду телефонного разговора с Владимиром Путиным проинформировал российского коллегу о том, что начинает операцию на северо-востоке Сирии, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Об этом речь шла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, уведомил ли Эрдоган российского коллегу о начале операции.

Как сообщило агентство "Анадолу", Эрдоган в среду днем объявил о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии, заявив, что ее цель - "устранить террористический коридор на южной границе (Турции), принести мир и спокойствие в регион".

Этому объявлению предшествовал телефонный разговор президентов Турции и России. Как сообщила пресс-служба президента РФ, "в свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии, Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"С обеих сторон была отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - сообщала пресс-служба Кремля.