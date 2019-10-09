Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0261 GBR   2.0759 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.63 -0.12 Brent 58.24 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.10.2019 18:15

Эрдоган проинформировал Путина о начале операции в Сирии - Песков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося ранее в среду телефонного разговора с Владимиром Путиным проинформировал российского коллегу о том, что начинает операцию на северо-востоке Сирии, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Об этом речь шла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, уведомил ли Эрдоган российского коллегу о начале операции.

Как сообщило агентство "Анадолу", Эрдоган в среду днем объявил о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии, заявив, что ее цель - "устранить террористический коридор на южной границе (Турции), принести мир и спокойствие в регион".

Этому объявлению предшествовал телефонный разговор президентов Турции и России. Как сообщила пресс-служба президента РФ, "в свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии, Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"С обеих сторон была отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - сообщала пресс-служба Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ


Похожие новости


Эрдоган обсудил с Путиным по телефону операцию Турции в Сирии Анкара имеет право на защиту от террористов, но надо помнить о суверенитете Сирии - Песков о возможной операции Турции Путин: РФ и Турция ведут переговоры по новым перспективным вооружениям Россия и Турция договорились о тесной координации усилий в процессе нормализации ситуации в Сирии - Путин Путин прибыл в Анкару, где встретится с Эрдоганом и Рухани Путин и Эрдоган на встрече в Анкаре затронут вопросы ВТС - Ушаков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]