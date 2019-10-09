В Азербайджане создадут лаборатория для проверки нефтехимической продукции

В Азербайджане планируется создание лаборатории по проверке нефтехимической продукции, заявил директор "Azesert" Теймураз Аскеров.

"После проверки нефтехимической продукции будут применяться стандарты качества: 9001, 14000, 18000, 22000, 24000", - сказал Аскеров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, это увеличит конкурентоспособность местной продукции в соответствии с европейскими стандартами качества, а также будет способствовать увеличению экспорта нефтехимической продукции.

Х.Насирзаде