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ТЭК 09.10.2019 17:47

В Азербайджане создадут лаборатория для проверки нефтехимической продукции

В Азербайджане планируется создание лаборатории по проверке нефтехимической продукции, заявил директор "Azesert" Теймураз Аскеров.

"После проверки нефтехимической продукции будут применяться стандарты качества: 9001, 14000, 18000, 22000, 24000", - сказал Аскеров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, это увеличит конкурентоспособность местной продукции в соответствии с европейскими стандартами качества, а также будет способствовать увеличению экспорта нефтехимической продукции.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕХИМИЯ, ЛАБОРАТИОРИЯ, СТАНДАРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]