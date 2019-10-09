Узбекский металлургический комбинат нацелился на рынок Азербайджана

Узбекский металлургический комбинат (УМК) планирует начать экспорт продукции в Азербайджан, сообщает пресс-служба предприятия.

«Сейчас комбинат активно прорабатывает новые зарубежные направления. К примеру, географию экспорта планируют расширить за счет поставок в Азербайджан. В Азербайджан «Узметкомбинат» начнет экспортировать продукцию из меди и ее сплавов», - сказал начальник отдела маркетинга УМК Эркин Ибрагимов.

По его словам, на сегодняшний день экспорт продукции осуществляется в 8 стран: Афганистан и Казахстан покупают металлопрокат, Кыргызстан и Россия – продукцию из меди и ее сплавов, Таджикистан – эмалированную посуду, металлопрокат, теплоизоляционные материалы, Беларусь – прокат из меди и ее сплавов, Украина – металлопрокат, Туркменистан – строительные гвозди.

С января по август 2019 года УМК увеличил экспорт продукции до 275,6 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом до конца года комбинат намерен экспортировать продукцию в объеме на 350 тыс. тонн.

«Узметкомбинат» в 2017 году был передан в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.

Б.Рустамбеков