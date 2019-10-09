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Регион 09.10.2019 20:05

В МИД Турции решили ознакомить посла США с целями операции на севере Сирии

МИД Турции в среду вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда, сообщает газета "Дейли сабах".

По ее информации, дипломат вызван для брифинга по военной операции Анкары на севере Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

По словам турецкого лидера, "цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион".

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПОСОЛ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]