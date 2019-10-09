В МИД Турции решили ознакомить посла США с целями операции на севере Сирии

МИД Турции в среду вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда, сообщает газета "Дейли сабах".

По ее информации, дипломат вызван для брифинга по военной операции Анкары на севере Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

По словам турецкого лидера, "цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион".