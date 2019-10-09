В Азербайджане повышена заработная плата главных тренеров олимпийских сборных

Решением кабинета министров Азербайджана от 7 октября 2019 года повышена заработная плата главных тренеров олимпийских сборных Азербайджана.
Согласно решению заработная плата главных тренеров повышена до 890 манатов (ранее 594 манатов).
Решение вступило в силу с 1 сентября 2019 года.
Б.Рустамбеков
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