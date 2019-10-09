Энергетический сектор Персидского залива вновь оказался в уязвимом положении

У потребителей и производителей газа есть основания для беспокойства в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Персидском заливе. Хотя атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшие 14 сентября, сказались прежде всего на добыче нефти - на две недели из производства выбыло 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), ближневосточные рынки газа и СПГ также почувствуют на себе влияние растущей напряженности, поскольку экономики диверсифицируют свои энергобалансы, чтобы сократить зависимость от нефти.

В результате повреждения разделительной установки в Абкайке было нарушено производство попутного газа в объеме примерно 57 млн кубометров в сутки. В настоящее время потребление мазута и нефти в энергетическом секторе королевства превышает 1 млн б/с. Это обходится дороже, чем использование природного газа, а это означает, что любая потеря газового сырья, даже временная, влечет за собой определенные расходы.

Власти Саудовской Аравии поспешили заверить в отсутствии серьезных последствий. Добыча газа в стране быстро восстановилась, и уже через две недели после атак министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что добыча попутного нефтяного газа, используемого в нефтехимическом секторе, достигла 25,4 млн кубометров, что лишь немногим ниже требуемого уровня.

Однако не только газовый сектор Саудовской Аравии страдает от усиления напряженности в регионе. Директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори сказал на пресс-конференции 26 сентября, что ухудшение ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке может повлиять на поставки СПГ, особенно если возникнут серьезные проблемы, касающиеся Ормузского пролива, через который в 2018 году прошло около 26% мирового СПГ.

Иран предупредил, что закроет Персидский залив для судоходства в случае нападения со стороны США. Это делает экспортеров СПГ в регионе - Катар и Объединенные Арабские Эмираты - потенциально уязвимыми к ухудшению региональной безопасности.

Некоторые производители менее подвержены риску, чем другие. Катар поддерживает тесные отношения с Ираном с июня 2017 года, когда соседи по Персидскому заливу - ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн - ввели против него торговое и дипломатическое эмбарго.

Эти отношения позволили странам установить более тесное сотрудничество на совместном гигантском газовом месторождении Северный/Южный Парс. В середине сентября иранские государственные компании Pars Oil & Gas Co. и PetroPars получили контракты на разработку газового месторождения Белал, которое пересекает морскую границу между Ираном и Катаром. Катар планирует увеличить производство СПГ с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год к середине 2020-х годов, и его альянс с Ираном, по крайней мере, обеспечивает некоторую уверенность в том, что его объекты не подвергнуться саботажу.

ОАЭ, правительство которых находится во враждебных отношениях с Тегераном, не имеет такой защиты. Атаки на четыре танкера в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ 12 мая усилили чувство уязвимости, хотя власти старательно избегали прямых обвинений в адрес Ирана. Тем не менее, торговля СПГ в ОАЭ не будет застрахована в случае дальнейшего ухудшения условий.

Абу-Даби в 2018 году экспортировал 7,4 млрд кубометров газа в качестве СПГ, тогда как Дубай является импортером СПГ. Выше по Персидскому заливу, статус Кувейта как крупнейшего в регионе импортера СПГ - в 2018 году объемы импорта составили 3,5 млн тонн в год - также делает государство уязвимым к закрытию Ормузского пролива. Тем временем Бахрейн - другой давний противник Ирана - готовится к запуску собственного терминала СПГ до конца года.

Происшедшее в Абкайке наглядно показало, что энергетическая инфраструктура Персидского залива больше не закрыта для атак. Растущее значение газа в этих странах может только расширить это чувство уязвимости.