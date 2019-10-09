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Дальнее зарубежье 09.10.2019 19:16

Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Турцию к прекращению военной операции на северо-востоке Сирии.

"Я призываю Турцию, как и других участников, проявить сдержанность, прекратить эти операции, которые уже происходят в тот момент, когда я перед вами выступаю", - заявил Юнкер в Европейском парламенте в среду в Брюсселе в рамках дебатов о подготовке Европейского совета 17-18 октября.

По его мнению, эти военные действия не дадут положительного результата.

"Я подчеркиваю: если турецкий план предусматривает зону безопасности, пусть не думают, что мы потратим хотя бы евро для такого рода демаршей", - сказал глава ЕК.

Ранее в среду член ЕК Гюнтер Эттингер сообщил, что данный вопрос будет затронут на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]