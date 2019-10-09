Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Турцию к прекращению военной операции на северо-востоке Сирии.

"Я призываю Турцию, как и других участников, проявить сдержанность, прекратить эти операции, которые уже происходят в тот момент, когда я перед вами выступаю", - заявил Юнкер в Европейском парламенте в среду в Брюсселе в рамках дебатов о подготовке Европейского совета 17-18 октября.

По его мнению, эти военные действия не дадут положительного результата.

"Я подчеркиваю: если турецкий план предусматривает зону безопасности, пусть не думают, что мы потратим хотя бы евро для такого рода демаршей", - сказал глава ЕК.

Ранее в среду член ЕК Гюнтер Эттингер сообщил, что данный вопрос будет затронут на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.