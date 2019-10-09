Цены на нефть продолжают расти после выхода данных о запасах, Brent подорожала до $58,5 за баррель

Рост цен на нефть эталонных марок несколько замедлился в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,29 (0,5%) - до $58,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,32 (0,61%) - до $52,95 за баррель.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за минувшую неделю на 941 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 200 тыс. баррелей в сутки и установила новый рекорд - 12,6 млн б/с. Экспорт нефти подскочил на 534 тыс. б/с, до максимальных с июня 3,4 млн б/с.

Также инвесторы ждут возобновления переговоров между США и Китаем по вопросу торгового соглашения.

Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. При этом Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.