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Дальнее зарубежье 09.10.2019 19:41

СБ ООН в четверг обсудит события на севере Сирии - СМИ

Совбез ООН проведет в четверг экстренное заседание для обсуждения турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на диписточники.

Заседание состоится по просьбе Франции, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Польши.

В среду ВС Турции начали операцию на северо-востоке Сирии, главная цель которой - борьба против курдских военизированных формирований. В странах ЕС уже призвали Анкару остановить эту операцию.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]