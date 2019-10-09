СБ ООН в четверг обсудит события на севере Сирии - СМИ

Совбез ООН проведет в четверг экстренное заседание для обсуждения турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на диписточники.

Заседание состоится по просьбе Франции, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Польши.

В среду ВС Турции начали операцию на северо-востоке Сирии, главная цель которой - борьба против курдских военизированных формирований. В странах ЕС уже призвали Анкару остановить эту операцию.