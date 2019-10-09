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Регион 09.10.2019 20:20

С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону приграничного турецкого города, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного близ границы с Сирией.

Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны приграничного сирийского города Эль-Камышлы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]