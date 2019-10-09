С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону приграничного турецкого города, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного близ границы с Сирией.

Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны приграничного сирийского города Эль-Камышлы.