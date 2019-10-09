Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0261 GBR   2.0759 TRY   0.2912

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.63 -0.12 Brent 58.24 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.10.2019 20:40

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии - СМИ

Бойцы курдских военизированных формирований подожгли несколько нефтяных скважин, расположенных в провинции Хасака на севере Сирии, сообщает в среду агентство САНА.

По данным корреспондента агентства, за поджогом стоят Демократические силы Сирии, ведущую роль в которых играют курдские отряды народной самообороны.

Провинция Хасака граничит с Турцией и Ираком.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, НЕФТЬ


Похожие новости


Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне МИД РФ отвергает обвинения в предательстве Россией курдов на севере Сирии Курдские ополченцы ведут бои против поддерживаемых Турцией бойцов сирийской оппозиции в районе Африна - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]