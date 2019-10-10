Еврокомиссия обратилась в суд ЕС, чтобы защитить польских судей от политического контроля

Европейская комиссия (ЕК) подала иск в Суд ЕС против Польши с целью защитить судей этой страны от любого политического контроля, сообщила в четверг пресс-служба ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение подать иск в суд Европейского союза против Польши касательно нового дисциплинарного режима для польских судей и просит в этом контексте применения ускоренной процедуры", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе напоминается, что 3 апреля 2019 года Еврокомиссия начала в отношении Польши процедуру о нарушении законодательства ЕС, мотивируя этот демарш тем, что новый дисциплинарный режим ущемляет юридическую независимость польских судей и не предоставляет необходимых гарантий для их защиты от любого политического контроля, как того требует Суд Европейского союза.

Речь о том, что польское законодательство позволяет подвергать судей общего права расследованиям, судебным разбирательствам и дисциплинарным взысканиям на основании содержания их судебных решений.

Кроме того, новый дисциплинарный режим не гарантирует независимости и беспристрастности дисциплинарной палаты Верховного суда, состоящей исключительно из судей, отобранных Национальным советом магистратуры, который назначается политическим решением польского сейма, отмечается в коммюнике ЕК.

В нем объясняется, что новый дисциплинарный режим также ущемляет право судей на защиту. "В итоге судьи не защищены от любого политического контроля и, следовательно, независимость правосудия не соблюдается", - резюмирует документ Еврокомиссии.