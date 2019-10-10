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СНГ 10.10.2019 18:12

Благодаря спорту продолжительность жизни россиян значительно увеличилась - Путин

В России за последние годы снизилось потребление крепких спиртных напитков, больше людей стало заниматься спортом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы, и это очень хорошо, употребление крепких спиртных напитков, и больше занимается спортом", - сказал Путин в четверг на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".

По его словам, результатом этого стало значительное увеличение продолжительности жизни в России.

Глава государства напомнил, что в планах России к 2024 году в регулярное занятие спортом увлечь половину граждан РФ.

"Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия - строим большие и малые спортивные объекты. С учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - подчеркнул Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТ, ЖИЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]