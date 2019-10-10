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Китай намерен добиваться отмены американских санкций против перевозчика COSCO - СМИ

Представители Китая на торговых переговорах с США планируют поднять вопрос об отмене санкций в отношении крупнейшей судоходной компании страны China COSCO Shipping Co., пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее эта компания, а также ряд других китайских перевозчиков, попали в санкционный список в связи с предполагаемыми нарушениями запрета на перевозку нефти из Ирана.

Новый раунд американо-китайских торговых переговоров стартует в Вашингтоне в четверг и по плану продлится два дня. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источники, в случае отсутствия прогресса на переговорах китайская делегация может покинуть США уже после первого дня, а если переговоры пойдут успешно, возможна встреча между премьером Госсовета КНР Лю Хэ и президентом США Дональдом Трампом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, КОМПАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]