Китай намерен добиваться отмены американских санкций против перевозчика COSCO - СМИ

Представители Китая на торговых переговорах с США планируют поднять вопрос об отмене санкций в отношении крупнейшей судоходной компании страны China COSCO Shipping Co., пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Ранее эта компания, а также ряд других китайских перевозчиков, попали в санкционный список в связи с предполагаемыми нарушениями запрета на перевозку нефти из Ирана.
Новый раунд американо-китайских торговых переговоров стартует в Вашингтоне в четверг и по плану продлится два дня. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источники, в случае отсутствия прогресса на переговорах китайская делегация может покинуть США уже после первого дня, а если переговоры пойдут успешно, возможна встреча между премьером Госсовета КНР Лю Хэ и президентом США Дональдом Трампом.
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