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Регион 10.10.2019 17:49

В Тегеране заявили о возможном полном прекращении выполнения обязательств по СВПД через три месяца

Иран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, предупредил официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камалванди.

В интервью государственному телевидению он заявил, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

"Как только на атомном объекте в Фордо будет запущен процесс обогащения урана и число центрифуг возрастет, у Ирана практически больше не останется обязательств по СВПД, и сохранятся лишь вопросы мониторинга", - цитируют иранские СМИ Камалванди.

"Благодаря давлению со стороны ведущих мировых держав, мы можем с легкостью производить лучшие центрифуги", - отметил представитель Организации, добавив, что без достигнутого за последние десятилетия прогресса в атомной промышленности Иран испытывал бы множество проблем, в том числе в фармацевтике.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года. 8 мая 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

Спустя год - 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана в условиях американских санкций. В первую очередь Тегеран настаивает на предоставлении ему возможности продолжать экспортировать нефть и получать выручку.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на соблюдение их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

Ранее на этой неделе официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Исламская республика готова к четвертому этапу сокращений и уже определилась с шагами, которые она предпримет.

Дипломат также отметил, что четвертый этап, который должен наступить в начале ноября, скорее всего, будет предпринят, поскольку европейцы не способны выполнить свои обещания "без предварительного разрешения президента США Дональда Трампа".

Таким образом, если ситуация не изменится, к началу января Иран перейдет к пятому и заключительному этапу сокращения своих обязательств по сделке.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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