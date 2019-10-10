Розничный рынок лекарств в Азербайджане оценивается в $1,5 млрд

Российский производитель лекарств "Нанолек" зарегистрировал в Азербайджане 3 розничных препарата против аллергии и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает "Коммерсантъ".

"В компании отметили, что уже зарегистрировали три международных непатентованных наименования (МНН) в Азербайджане: противоаллергенный препарат дезлоратадин под брендом «Налориус», а также применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний рамиприл («Рамиприл-Нанолек») и небиволол («Небиволол-Нанолек»). Поставки планируется начать уже в этом году, их суммарный объем в 2019-м может достичь 50тыс. упаковок, а в 2020 году вырасти до 110тыс. упаковок", - отмечается в статье.

В «Нанолек» отметили, что аналоги всех этих трех препаратов уже есть на рынке Азербайджана, но стоимость лекарств компании будет на 10–15% ниже.

В «Нанолек» признают, что от общих продаж компании рынок Азербайджана займет менее 1%, поскольку основная часть оборота приходится на вакцины и препараты, поставляемые по госпрограммам в России. Зарегистрированные же в Азербайджане лекарства будут реализовываться в аптечной рознице. В то же время производитель готовится к выходу и в зарубежный сегмент госзакупок.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что розничный рынок лекарств Азербайджана является всего лишь четвертым среди стран СНГ после России, Казахстана и Украины, а его оборот находится на уровне $1,5млрд.

Выбор «Нанолек» в пользу Азербайджана можно объяснить только наличием у компании партнеров в лице местных аптечных сетей, которые займутся продвижением ее препаратов.

Компания «Нанолек» была основана в 2011 году. ООО «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding Ltd, 33,3% в котором владела «Роснано». Остальными акционерами выступают Владимир Христенко, сын бывшего министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко, гендиректор «Нанолек» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. В августе 2019 года «Роснано» продала свою долю другим акционерам. Выручка компании в 2018 году была 4,7млрд рублей, чистая прибыль — 146,5млн рублей.

«Нанолек» специализируется на выпуске вакцин. Но за последние несколько лет компания зарегистрировала ряд препаратов для других заболеваний, в том числе для лечения ВИЧ.

А. Мамедов