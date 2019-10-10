В России отпразднуют 75-летний юбилей атомной отрасли

Правительство РФ своим распоряжением создало организационный комитет по подготовке и празднованию 75-летия атомной отрасли в 2020 году.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В нем отмечается, что мероприятия в рамках празднования, организуемые госкорпорацией "Росатом", будут осуществляться за счет ее средств с привлечением внебюджетных источников.

Председателем оргкомитета назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Его заместителями утверждены вице-премьер Юрий Борисов и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В него также вошли министр просвещения, глава МЧС, министр внутренних дел, министр науки и высшего образования, министр культуры, министр здравоохранения, заместители министров обороны, энергетики, иностранных дел, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители Первого канала Константин Эрнст и ВГТРК Олег Добродеев, руководители научных центров.