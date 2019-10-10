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СНГ 10.10.2019 18:04

В России отпразднуют 75-летний юбилей атомной отрасли

Правительство РФ своим распоряжением создало организационный комитет по подготовке и празднованию 75-летия атомной отрасли в 2020 году.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В нем отмечается, что мероприятия в рамках празднования, организуемые госкорпорацией "Росатом", будут осуществляться за счет ее средств с привлечением внебюджетных источников.

Председателем оргкомитета назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Его заместителями утверждены вице-премьер Юрий Борисов и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В него также вошли министр просвещения, глава МЧС, министр внутренних дел, министр науки и высшего образования, министр культуры, министр здравоохранения, заместители министров обороны, энергетики, иностранных дел, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители Первого канала Константин Эрнст и ВГТРК Олег Добродеев, руководители научных центров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АТОМ, ОТРАСЛЬ, ЮБИЛЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]