В ЕС встревожены последствиями турецкой операции в Сирии, призывают к ее прекращению

Евросоюз призывает Турцию немедленно остановить свое военное вмешательство на северо-востоке Сирии, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
При этом она сослалась на сделанные накануне в Европарламенте заявления по данному вопросу председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Могерини.
"Мы убеждены, что у конфликта в Сирии нет военного решения. Единственно возможное решение - это политическое, которое будет найдено сирийскими сторонами в ходе переговоров под эгидой ООН", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
"Справедливые обеспокоенности Турции относительно ее безопасности должны урегулироваться политическим и дипломатическим путем, а не военными действиями", - добавила Коцьянчич.
По ее словам, "последствия этой односторонней наступательной операции Турции на северо-востоке Сирии могут быть очень серьезными в военном, политическом и стратегическом плане".
"Мы считаем, что безопасность региона будет значительно ослаблена, пострадает гражданское население, будут новые перемещения людей и новые препятствия добавятся к уже и без того сложному процессу под эгидой ООН. И, что очень важно, это создаст угрозу для прогресса, достигнутого международной коалицией в борьбе против ИГИЛ ", - продолжила пресс-секретарь, отметив, что Турция входит в международную коалицию.
Коцьянчич сообщила, что ЕС в связи с турецкой операцией в Сирии "осуществляет контакты на разных уровнях".
Она напомнила, что данный вопрос будет обсуждаться на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге и Европейского совета 17-18 октября в Брюсселе.
Отвечая на вопрос, как вмешательство Турции в Сирии может повлиять на процесс переговоров о вступлении этой страны в ЕС, представитель Могерини сказала, что Евросоюз поддерживает политический процесс под эгидой ООН, которому может быть нанесен ущерб происходящими на северо-востоке Сирии событиями.
Условия вступления новых членов в Европейский союз требуют их присоединения к международной политике ЕС, и если намерения Турции присоединиться к союзу серьезны, то она должна следовать этой линии, заявила Коцьянчич, уточнив, что все решения по статусу кандидатов на вступление в ЕС принимаются Советом Евросоюза.
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