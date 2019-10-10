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Дальнее зарубежье 10.10.2019 18:33

В ЕС встревожены последствиями турецкой операции в Сирии, призывают к ее прекращению

Евросоюз призывает Турцию немедленно остановить свое военное вмешательство на северо-востоке Сирии, заявила в четверг Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

При этом она сослалась на сделанные накануне в Европарламенте заявления по данному вопросу председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Могерини.

"Мы убеждены, что у конфликта в Сирии нет военного решения. Единственно возможное решение - это политическое, которое будет найдено сирийскими сторонами в ходе переговоров под эгидой ООН", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Справедливые обеспокоенности Турции относительно ее безопасности должны урегулироваться политическим и дипломатическим путем, а не военными действиями", - добавила Коцьянчич.

По ее словам, "последствия этой односторонней наступательной операции Турции на северо-востоке Сирии могут быть очень серьезными в военном, политическом и стратегическом плане".

"Мы считаем, что безопасность региона будет значительно ослаблена, пострадает гражданское население, будут новые перемещения людей и новые препятствия добавятся к уже и без того сложному процессу под эгидой ООН. И, что очень важно, это создаст угрозу для прогресса, достигнутого международной коалицией в борьбе против ИГИЛ ", - продолжила пресс-секретарь, отметив, что Турция входит в международную коалицию.

Коцьянчич сообщила, что ЕС в связи с турецкой операцией в Сирии "осуществляет контакты на разных уровнях".

Она напомнила, что данный вопрос будет обсуждаться на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге и Европейского совета 17-18 октября в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, как вмешательство Турции в Сирии может повлиять на процесс переговоров о вступлении этой страны в ЕС, представитель Могерини сказала, что Евросоюз поддерживает политический процесс под эгидой ООН, которому может быть нанесен ущерб происходящими на северо-востоке Сирии событиями.

Условия вступления новых членов в Европейский союз требуют их присоединения к международной политике ЕС, и если намерения Турции присоединиться к союзу серьезны, то она должна следовать этой линии, заявила Коцьянчич, уточнив, что все решения по статусу кандидатов на вступление в ЕС принимаются Советом Евросоюза.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]