Нетаньяху осудил операцию Турции на северо-востоке Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присоединился к тем, кто осуждает турецкую военную операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на заявление премьера.

"Израиль решительно осуждает военное вторжение Турции в курдские провинции Сирии и предостерегает Турцию и ее союзников от этнической чистки (в регионе - ИФ)", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Он отметил, что "Израиль приложит все усилия для того, чтобы предоставить гуманитарную помощь храбрым курдам".

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ЕС будет жестко критиковать турецкую операцию "Родник мира" в Сирии, то Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу.

Накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также осудил турецкую операцию.