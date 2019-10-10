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Дальнее зарубежье 10.10.2019 18:51

Нетаньяху осудил операцию Турции на северо-востоке Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присоединился к тем, кто осуждает турецкую военную операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на заявление премьера.

"Израиль решительно осуждает военное вторжение Турции в курдские провинции Сирии и предостерегает Турцию и ее союзников от этнической чистки (в регионе - ИФ)", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Он отметил, что "Израиль приложит все усилия для того, чтобы предоставить гуманитарную помощь храбрым курдам".

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ЕС будет жестко критиковать турецкую операцию "Родник мира" в Сирии, то Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу.

Накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также осудил турецкую операцию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]