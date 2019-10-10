Нетаньяху осудил операцию Турции на северо-востоке Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присоединился к тем, кто осуждает турецкую военную операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на заявление премьера.
"Израиль решительно осуждает военное вторжение Турции в курдские провинции Сирии и предостерегает Турцию и ее союзников от этнической чистки (в регионе - ИФ)", - говорится в заявлении Нетаньяху.
Он отметил, что "Израиль приложит все усилия для того, чтобы предоставить гуманитарную помощь храбрым курдам".
Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ЕС будет жестко критиковать турецкую операцию "Родник мира" в Сирии, то Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу.
Накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также осудил турецкую операцию.
Додон пригласил Алиева совершить официальный визит в Молдову
Алиев и Додон провели встречу в Ашхабаде
Лидеры Азербайджана и Туркменистана провели встречу в Ашхабаде
Банк Англии представил новую 20-фунтовую полимерную банкноту
Экспорт угля из РФ к 2035 г может составить 206 млн т.у.т. - проект Энергостратегии
Румыния подтвердила открытие с января 2020г маршрута для поставок газа на Украину - Оператор ГТС Украины
Баку поддерживает подписание проекта обращения к мировому сообществу по случаю 75-летия Победы над фашизмом – глава МИД
Розничный рынок лекарств в Азербайджане оценивается в $1,5 млрд
Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы получили писатели из Польши и Австрии
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«Дом русской книги» в Азербайджане отмечает свое десятилетие
Главный директор AccessBank-а: "У нас есть ответы на все ваши вопросы" - ИНТЕРВЬЮ
Прими участие в тренинге и стань ИТ специалистом одного из ведущих банков!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго