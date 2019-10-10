Путин заявил, что постарается посетить церемонию открытия ЧЕ-2020

Президент РФ Владимир Путин на полях форума "Россия - спортивная держава" кратко пообщался с президентом союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чефериным, заявил, что постарается посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу-2020.

Выступив на пленарном заседании форума, Путин осмотрел выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы". В частности президенту продемонстрировали стенд, посвящённый чемпионату Европы по футболу-2020. Чемпионат пройдёт в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Чеферин рассказал, что проведение чемпионата будет непростой задачей с точки зрения логистики. "Но о России мы меньше всего беспокоимся, потому что в том году все (чемпионат мира по футболу - ИФ) прошло на очень высоком уровне и в этом году мы в постоянном контакте с федерацией, с правительством РФ. Никакого беспокойства в этом плане нет", - сказал президент УЕФА.

"Этот тот случай, когда футбол объединит всех", - сказал Путин.

Чеферин пригласил президента посетить церемонию открытия чемпионата.

"Мы приглашаем всех президентов. Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь", - сказал президент УЕФА.

"Я постараюсь", - ответил Путин.