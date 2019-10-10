Получавшие господдержку хакеры вели вредоносную деятельность против гражданской инфраструктуры Франции - агентство информбезопасности

Критически важные объекты гражданской инфраструктуры Франции привлекли внимание хакеров, которым получали государственную поддержку, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу французского Национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI) Гийома Пупара.

"Они (хакеры - ИФ) избрали целью все, что могло бы парализовать целую страну. Мы могли бы оказаться верхом на пороховой бочке. Государства или группы, поддерживаемые государством, готовятся к будущим атакам - отключению электричества, коллапсу транспорта", - цитирует агентство слова Пупара.

По его словам, эксперты ANSSI обнаружили в информационных сетях на ряде объектов вредоносные хакерские программы, которые в случае необходимости могли применяться для саботажа или шпионажа.

Пупар уточнил, что ANSSI зафиксировала не менее 10 попыток вторжения во французские информационные сети. Среди целей хакеров оказались энергетическая компания - в 2018 году, а также транспортные системы и позднее всего во времени -телекоммуникации.

В то же время Гийом Пупар отказался назвать страну или страны, поддерживавшие этих хакеров. Однако, как заверил он, президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с теми силами, которые, по мнению Парижа, стояли за кибератаками.