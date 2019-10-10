В машине стрелка из Галле нашли 4 кг взрывчатки

Оружие человека, устроившего стрельбу в городе Галле на востоке Германии, вероятно, было самодельным, а в его автомобиле было обнаружено четыре килограмма взрывчатки, заявил генпрокурор Германии Петер Франк журналистам в четверг.

"Он был вооружен несколькими видами оружия, вероятно, самодельного. Большим количеством взрывчатки - только в машине нашли взрывчатого вещества общим весом примерно в четыре килограмма в многочисленных самодельных приспособлениях", - сказал Франк.

По его словам, задержанный подозреваемый Штефан Б. планировал зайти в синагогу и устроить стрельбу внутри здания.