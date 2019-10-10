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СНГ 10.10.2019 17:06

Путин отправится на саммит СНГ в Ашхабад

Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде.

"Имеется в виду подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году - в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности", - сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

Особое внимание будет уделено предстоящему совместному празднованию в 2020 г. 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Предполагается принять соответствующее Обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности.

Планируется подписать ряд многосторонних документов, в том числе Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, и рассмотреть решения кадрового и организационного характера.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРКМЕНИЯ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]