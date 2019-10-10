Путин отправится на саммит СНГ в Ашхабад

Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде.
"Имеется в виду подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году - в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности", - сообщила пресс-служба Кремля в четверг.
Особое внимание будет уделено предстоящему совместному празднованию в 2020 г. 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Предполагается принять соответствующее Обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности.
Планируется подписать ряд многосторонних документов, в том числе Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, и рассмотреть решения кадрового и организационного характера.
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