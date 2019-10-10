Лидеры стран СНГ в Ашхабаде в пятницу представят свое видение задач Содружества - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Ашхабаде.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в Туркменистан президент прилетит поздно ночью в четверг, где на следующий день пройдет встреча лидеров России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министра Армении.
"В узком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач", - сказал помощник президента.
Он подчеркнул, что лидеры неформально пообщаются, а также примут ряд решений.
"Первое - это председательство в СНГ в 2020 году, то есть будет согласовано решение, что 1 января председателем СНГ станет Узбекистан. Затем будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания Совета глав государств. И в предварительном плане можно сказать, что, во-первых, согласовано, что это заседание пройдет в Ташкенте и называется срок - 16 октября. Нам в принципе эта дата подходит", - сказал Ушаков.
Кроме того, лидеры рассмотрят вопрос о продлении полномочий председателя исполнительного комитета СНГ. "Согласовано в предварительном плане решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он.
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