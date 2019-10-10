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СНГ 10.10.2019 17:09

Лидеры стран СНГ в Ашхабаде в пятницу представят свое видение задач Содружества - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Ашхабаде.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в Туркменистан президент прилетит поздно ночью в четверг, где на следующий день пройдет встреча лидеров России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министра Армении.

"В узком формате главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач", - сказал помощник президента.

Он подчеркнул, что лидеры неформально пообщаются, а также примут ряд решений.

"Первое - это председательство в СНГ в 2020 году, то есть будет согласовано решение, что 1 января председателем СНГ станет Узбекистан. Затем будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания Совета глав государств. И в предварительном плане можно сказать, что, во-первых, согласовано, что это заседание пройдет в Ташкенте и называется срок - 16 октября. Нам в принципе эта дата подходит", - сказал Ушаков.

Кроме того, лидеры рассмотрят вопрос о продлении полномочий председателя исполнительного комитета СНГ. "Согласовано в предварительном плане решение о продлении на очередной трехлетний срок полномочий действующего председателя исполнительного комитета Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, СНГ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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