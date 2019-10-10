ОИР строительства нефтехимического комплекса «Меркурий» в Турции будет принято в I квартале 2020г – глава Petkim

Турецкий Petkim Petrokimya Holding станет одним из акционеров проекта строительства нового нефтехимического комплекса "Меркурий" в Измире, в районе Алиага, заявил генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

"Petkim планирует стать акционером проекта строительства нового нефтехимического комплекса Меркурий. Точное долевое участие нашей компании в этом проекте я пока сказать не могу, но она будет невелика. Основными партнёрами по проекту будут SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP. Реализация этого проекта имеет очень большое значение и для дальнейшего развития Petkim. Мы ожидаем хороших результатов от этого проекта", - сказал Мамедов в Измире в интервью азербайджанским СМИ.

Он сообщил, что Petkim не будет вкладывать средств в новый комплекс, а предоставит территорию, инфраструктуру и возможно сырье. «Детальный инжиниринг проекта завершится до конца 2019 года. Думаю, что окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту «Меркурий» будет принято в первом квартале 2020 года (ранее сообщалось, что ОИР по проекту будет принято до конца 2019 года – ИФ). Строительство комплекса начнётся также в следующем году", - отметил он.

Как сообщалось, новый комплекс будет построен рядом с нефтехимическим комплексом Petkim и НПЗ «STAR».

SOCAR Turkiye Enerji в конце 2020 года планирует завершить процесс выбора EPC-подрядчика (Engineering, procurement and construction) по строительству в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий" и начать строительные работы. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2023-2025гг.

Стоимость проекта оценивается в $1,8 млрд. Для его реализации планируется создать совместное предприятие с британской BP на паритетной основе.

Как ожидается, строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на $6 млрд.

SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им.

Проект предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.

PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок. Суммарные инвестиции в Petkim с 2008 года составили $1 млрд.

Н.Аббасова