Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства.

"Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы избирал, и я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры. Любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг", - сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар", отрывок из которого разместил в твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Так что не жалею, считаю, что я правильно сделал, ради народа, ради Казахстана", - добавил Назарбаев.

19 марта лидер нации Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента Казахстана. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий избранного президента. В начале апреля Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов 9 июня, на которых одержал победу.