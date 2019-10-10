Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8677 RUR   0.0262 GBR   2.0785 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 -0.04 Brent 58.32 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.10.2019 17:29

Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства.

"Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы избирал, и я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры. Любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг", - сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар", отрывок из которого разместил в твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Так что не жалею, считаю, что я правильно сделал, ради народа, ради Казахстана", - добавил Назарбаев.

19 марта лидер нации Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента Казахстана. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий избранного президента. В начале апреля Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов 9 июня, на которых одержал победу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ОТСТАВКА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Назарбаев призвал парламентариев Евразии ускорить ратификацию Парижского соглашения Назарбаев верит в объединение ЕАЭС, ЕС и ШОС в единую интеграционную сеть Назарбаев планирует встретиться с Путиным Миру нужны жесткие механизмы в борьбе с распространением ядерного оружия - Назарбаев Назарбаев приглашает руководителей мировых ядерных держав в Казахстан для переговоров о глобальной безопасности В Казахстане все выборы будут проходить только в конституционные сроки, заявил Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]